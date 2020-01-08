Viabilità Roma Regione Lazio del 08-01-2020 ore 17:15
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VIABILITÀ DELL’ 8 GENNAIO 2020 ORE 17.05 VALERIA VERNINI
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO
A CAUSA DI PRECEDENTI INCIDENTE SI STA IN CODA SUL RACCORDO IN ESTERNA TRA LAURENTINA E APPIA E A SEGUIRE TRA CASILINA E PRENESTINA MENTRE IN INTERNA RALLENTAMENTI TRA TIBURTINA E A24
SULL’A1 FIRENZE ROMA INCOLONNAMENTI A CAUSA DI INCIDENTE TRA PONZANO ROMANO E DIRAMAZIONE ROMA NORD IN DIREZIONE DELLA CAPITALE,AL MOMENTO SI TRANSITA SU DUE CORSIE DI MARCIA
PRESTARE ATTENZIONE
SU VIA CASSIA CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA OLGIATA E LA STORTA E TRA LA GIUSTINIANA E RACCORDO SEMPRE NELLE DUE DIREZIONI
SU VIA CASILINA CODE A TRATTI TRA RACCORDO E BORGHESIANA NELLE DUE DIREZIONI
SITUAZIONE ANALOGA SU VIA DI VERMICINO TRA VIA ENRICO FERMO E VIA CASILINA E IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA
RALLENTAMENTI SU VIA NETTUNENSE TRA SANTA MARIA DELLE MOLE E PAVONA IN DIREZIONE DI CECCHINA
DA VALERIA VERNINI PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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