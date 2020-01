Viabilità Roma Regione Lazio del 08-01-2020 ore 17:45

VIABILITÀ DELL’ 8 GENNAIO 2020 ORE 17.35 VALERIA VERNINI

BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO

INZIAMO CON IL RACCORDO, IN INTERNA CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA BUFALOTTA E CASILINA MENTRE IN ESTERNA PERMANGONO RALLENTAMENTI A SEGUITO DI UN PRECEDENTE INCIDENTE TRA LAURENTINA E TUSCOLSNA

SU VIA FLAMINIA LOCALITA’ RIGNANO FLAMINIO CODE NEI DUE SENSI PER INCIDENTE ALTEZZA VIA GIUSEPPE VERDI

RIMANIAMO SU VIA FLAMINIA IN LOCALITA’ MORLUPO,CODE SEMPRE PER INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI VIA DELLE COLONNELLE NELEL DUE DIREZIONI

SU VIA CASSIA SI PROCEDE A RILENTO TRA OGLIATA E LA STORTA IN DIREZIONE DI ROMA

CODE A TRATTI SULLA COLOMBO TRA VITINIA E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE DI OSTIA

INCOLONNAMENTI SU VIA ARDEATINA TRA SANTA PALOMBA E VIA CANCELLIERA IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA

SITUAZIONE ANALOGA SU VIA NETTUNENSE TRA CECCHINA E FONTANA DI PAPA NELLE DUE DIREZIONI

SU VIA TIBURTINA TRAFFICO INTENSO TRA SETTECAMINI E TIVOLI NEI DUE SENSI

DA VALERIA VERNINI PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO SULLA VIABILITA’

Servizio fornito da Astral