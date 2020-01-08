Viabilità Roma Regione Lazio del 08-01-2020 ore 18:15
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VIABILITÀ DELL’ 8 GENNAIO 2020 ORE 18.05 VALERIA VERNINI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO
INZIAMO CON IL RACCORDO, IN INTERNA CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA BUFALOTTA E CASILINA MENTRE IN ESTERNA PERMANGONO RALLENTAMENTI A SEGUITO DI UN PRECEDENTE INCIDENTE TRA LAURENTINA E TUSCOLANA
SU VIA FLAMINIA LOCALITA’ RIGNANO FLAMINIO CODE NEI DUE SENSI PER INCIDENTE ALTEZZA VIA GIUSEPPE VERDI
RIMANIAMO SU VIA FLAMINIA IN LOCALITA’ MORLUPO,CODE SEMPRE PER INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI VIA DELLE COLONNELLE NELLE DUE DIREZIONI
SU VIA CASSIA CODE IN AUMENTO TRA OGLIATA E LA STORTA IN DIREZIONE DI ROMA
PRIMI RALLENTAMENTI SULLA ROMA FIUMICINO TRA PARCO DE MEDICI E RACCORDO IN DIREZIONE DI FIUMICINO
SU VIA PONTINA CODE PER INCIDENTE ALTEZZA CRISTOFORO COLOMBO IN DIREZIONE DI LATINA
INCOLONNAMENTI SU VIA ARDEATINA TRA SANTA PALOMBA E VIA CANCELLIERA IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA
SITUAZIONE ANALOGA SU VIA NETTUNENSE TRA SANTA MARIA DELLE MOLE E PAVONA E A SEGUIRE TRA CECCHINA E FONTANA DI PAPA SEMPRE NELLE DUE DIREZIONI
SU VIA TIBURTINA TRAFFICO INTENSO TRA SETTECAMINI E TIVOLI NEI DUE SENSI
DA VALERIA VERNINI PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO SULLA VIABILITA’
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