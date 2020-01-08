Viabilità Roma Regione Lazio del 08-01-2020 ore 18:45
Più informazioni su
VIABILITÀ DELL’ 8 GENNAIO 2020 ORE 19.05 VALERIA VERNINI
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO
INZIAMO CON IL RACCORDO, IN INTERNA CODE A TRATTI A CAUSA DI INCIDENTE TRA DIRAMAZIONE ROMA NORD E APPIA E A SEGUIRE RALLENTAMENTI TRA ROMA FIUMICINO E AURELIA
MENTRE IN ESTERNA CODE TRA ROMA FIUMICINO E OSTIENSE E A SEGUIRE TRA LAURENTINA E DIRAMAZIONE ROMA SUD ANCHE PER INCIDENTE
ANDIAMO SU VIA FLAMINIA IN LOCALITA’ MORLUPO,CODE PER INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI VIA DELLE COLONNELLE NELLE DUE DIREZIONI
SU VIA CASSIA CODE IN AUMENTO TRA OLGIATA E LA STORTA E A SEGUIRE TRA LA GIUSTINIANA E IL RACCORDO SEMPRE IN DIREZIONE DI ROMA
RALLENTAMENTI SULLA ROMA FIUMICINO TRA COLOMBO E VIA ISACCO NEWTON E A SEGUIRE TRA PARCO DE MEDICI E RACCORDO IN DIREZIONE DI FIUMICINO
SULLA COLOMBO INCOLONNAMENTI PER TRAFFICO TRA VITINIA E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE DI OSTIA
ANDIAMO SU VIA NETTUNENSE CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA PAVONA E FONTANA DI PAPA SEMPRE NELLE DUE DIREZIONI
SU VIA TIBURTINA CODE A TRATTI TRA SETTECAMINI E TIVOLI NEI DUE SENSI
DA VALERIA VERNINI PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
Servizio fornito da Astral