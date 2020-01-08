Viabilità Roma Regione Lazio del 08-01-2020 ore 19:15
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VIABILITÀ DELL’ 8 GENNAIO 2020 ORE 19.05 VALERIA VERNINI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO
INZIAMO CON IL RACCORDO, IN INTERNA CODE A TRATTI A CAUSA DI INCIDENTE TRA DIRAMAZIONE ROMA NORD E APPIA E A SEGUIRE SEMPRE IN INCIDENTE CODE TRA PRENESTINA E TUSCOLANA
MENTRE IN ESTERNA CODE TRA ROMA FIUMICINO E OSTIENSE E A SEGUIRE TRA LAURENTINA E DIRAMAZIONE ROMA SUD PER INCIDENTE
ANDIAMO SU VIA FLAMINIA IN LOCALITA’ MORLUPO,PERMANGONO CODE A SEGUITO DI UN PRECEDENTE INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI VIA DELLE COLONNELLE NELLE DUE DIREZIONI
SEMPRE SU VIA FLAMINIA RALLENTAMENTI TRA PRIMA PORTA E MALBORGHETTO IN DIREZIONE DI QUARTICCIOLO
SU VIA CASSIA CODE TRA LA GIUSTINIANA E IL RACCORDO IN DIREZIONE DI ROMA
ANCHE SULLA ROMA FIUMICINO SI STA IN CODA TRA COLOMBO E VIA ISACCO NEWTON E A SEGUIRE TRA PARCO DE MEDICI E RACCORDO IN DIREZIONE DI FIUMICINO
SULLA COLOMBO INCOLONNAMENTI PER TRAFFICO TRA VITINIA E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE DI OSTIA
SU VIA LAURENTINA CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA RACCORDO E VIA DI VALLERANO IN USCITA DALL CAPITALE
ANDIAMO SU VIA NETTUNENSE CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA PAVONA E FONTANA DI PAPA SEMPRE NELLE DUE DIREZIONI
DA VALERIA VERNINI PER IL MOMENTO È TUTTO, A SEGUIRE UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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