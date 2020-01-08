Viabilità Roma Regione Lazio del 08-01-2020 ore 20:30
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VIABILITÀ DELL’ 8 GENNAIO 2020 ORE 20.20 VALERIA VERNINI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON l’ULTIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO
SITUAZIONE TRANQUILLA PER QUANTO RIGUARDA IL TRAFFICO SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO.
ECCETTO DEI RALLENTAMENTI SU VIA CASSIA ALTEZZA LA STORTA A CAUSA ANCHE DI INCIDENTE NELLE DUE DIREZIONI
SEMPRE A CAUSA DI INCIDENTE CODE SU VIA FLAMINIA ALTEZZA PRIMA PORTA IN DIREZIONE DI MALBORGHETTO
SU VIA NETTUNENSE SI STA IN CODA TRA FONTANA DI PAPA E CECCHINA IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA
PERMANGONO CODE SU VIA APPIA TRA L’AEROPORTO DI CIAMPINO E FRATTOCCHIE IN DIREZIONE DI ALBANO
SITUAZIONE ANALOGA SU VIA CASILINA,TRA BORGHESIANA E TORRE GAIA IN DIREZIONE DI ROMA
RICORDIAMO CHE LA SP4 SETTEVENE PALO RIMANE CHIUSA ALL’ALTEZZA DI CERVETERI A SEGUITO DI FRANA TRA VIA DI SAN PAOLO E VIA DOGANALE NELLE DUE DIREZIONI
ERA L’ULTIMA NOTIZIA, DA VALERIA VERNINI PER OGGI È TUTTO, L’INFOMOBILITA’ AUGURA UN BUON PROSEGUIMENTO DI SERATA.
IN CHIUSURA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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