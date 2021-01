Viabilità Roma Regione Lazio del 08-01-2021 ore 07:30

VIABILITÀ DEL 7 GENNAIO 2021 ORE 07.20 MARCO CILUFFO

INIZIAMO SULLA PONTINA

UN INCIDENTE è LA CAUSA DI CODE TRA CASTEL ROMANO E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE DEL RACCORDO

RIMANIAMO SUL RACCORDO

CIRCOLAZIONE IN QUESTE PRIME ORE SCORREVOLE

AD ECCEZIONE DI ALCUNI RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA ALTEZZA RAMPA DI IMMISSIONE DELL A24 ROMA TERAMO

SEMPRE SULL’ A24 ROMA TERAMO SUL TRATTO URBANO

SI RALLENTA DA PORTONACCIO ALLA TANGENZIALE EST

IN ENTRATA VERSO IL CENTRO

RICORDIAMO PER CHI SI DOVESSE SPOSTARE SULLE STRADE DELLA REGIONE LAZIO A RISCHIO NEVE E GHIACCIO CHE È OBBLIGATORIO MONTARE PNEUMATICI INVERNALI O AVERE CATENE DA NEVE A BORDO A TAL PROPOSITO A CAUSA NEVE E GELO SONO ATTUALMENTE CHIUSE LE STRADE REGIONALI 411 DIR DI CAMPOCATINO E LA FORCA D’ACERO TRA I KM 9 + 800 E 21 + 000

INFINE IN MERITO ALL’EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL COVID19 ANCORA IN CORSO, RIMANGONO VIETATI GLI SPOSTAMENTI TRA REGIONI

CONFERMATO IL DIVIETO DI SPOSTAMENTO NOTTURNO DALLE 22 ALLE 5

FINE SETTIMANA IN ZONA ARANCIONE IL 9 E IL 10 GENNAIO, CON IL DIVIETO DI USCIRE DAL PROPRIO COMUNE

