Viabilità Roma Regione Lazio del 08-01-2021 ore 07:30
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VIABILITÀ DEL 7 GENNAIO 2021 ORE 07.20 MARCO CILUFFO
BUONGIORNO E BEN TROVATI AL PRIMO APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
INIZIAMO SULLA PONTINA
UN INCIDENTE è LA CAUSA DI CODE TRA CASTEL ROMANO E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE DEL RACCORDO
RIMANIAMO SUL RACCORDO
CIRCOLAZIONE IN QUESTE PRIME ORE SCORREVOLE
AD ECCEZIONE DI ALCUNI RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA ALTEZZA RAMPA DI IMMISSIONE DELL A24 ROMA TERAMO
SEMPRE SULL’ A24 ROMA TERAMO SUL TRATTO URBANO
SI RALLENTA DA PORTONACCIO ALLA TANGENZIALE EST
IN ENTRATA VERSO IL CENTRO
RICORDIAMO PER CHI SI DOVESSE SPOSTARE SULLE STRADE DELLA REGIONE LAZIO A RISCHIO NEVE E GHIACCIO CHE È OBBLIGATORIO MONTARE PNEUMATICI INVERNALI O AVERE CATENE DA NEVE A BORDO A TAL PROPOSITO A CAUSA NEVE E GELO SONO ATTUALMENTE CHIUSE LE STRADE REGIONALI 411 DIR DI CAMPOCATINO E LA FORCA D’ACERO TRA I KM 9 + 800 E 21 + 000
INFINE IN MERITO ALL’EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL COVID19 ANCORA IN CORSO, RIMANGONO VIETATI GLI SPOSTAMENTI TRA REGIONI
CONFERMATO IL DIVIETO DI SPOSTAMENTO NOTTURNO DALLE 22 ALLE 5
FINE SETTIMANA IN ZONA ARANCIONE IL 9 E IL 10 GENNAIO, CON IL DIVIETO DI USCIRE DAL PROPRIO COMUNE
DA MARCO CILUFFO E’ TUTTO AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
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