Viabilità Roma Regione Lazio del 08-01-2021 ore 20:30

di - 08 Gennaio 2021 - 20:30

Più informazioni su


    VIABILITÀ DEL 8 GENNAIO 2021 ORE 20:20 FEDERICO ASCANI
    BUONA SERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’ULTIMO APPUNTAMENTO DELLA GIORNATA CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO,
    SULLA PONTINA CODE PER INCIDENTE TRA SPINACETO E RACCORDO IN DIEREZIONE ROMA
    SUL RACCORDO ANULARE
    CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE APPIA E TUSCOLANA
    A NORD DELLA CAPITALE SI RALLENTA SULLA CASSIA
    DALLA GIUSTINIANA A TOMBA DI NERONE NELLE DUE DIREZIONI
    SULLA NOMENTANA CODE TRA COLLEVERDE E RACCORDO NEI DUE SENSI DI MARCIA
    CODE SULL’APPIA TRA VIA DEI LAGHI E FRATTOCCHIE VERSO ALBANO

    INFINE IN MERITO ALL’EMERGENZA SANITARIA SINO AL 15 GENNAIO, PER I NUOVI PROVVEDIMENTI DI CONTENIMENTO DELLA PANDEMIA:
    SONO VIETATI GLI SPOSTAMENTI TRA REGIONI
    E’ CONFERMATO IL DIVIETO DI SPOSTAMENTO NOTTURNO DALLE 22 ALLE 5
    FINE SETTIMANA IN ZONA ARANCIONE IL 9 E IL 10 GENNAIO, CON IL DIVIETO DI USCIRE DAL PROPRIO COMUNE

    DA FEDERICO ASCANI E ASTRAL INFOMIBILITA’ PER OGGI E’ TUTTO GRAZIE PER L’ATTENZIONE E BUONA SERATA.
    Servizio fornito da Astral

    Più informazioni su

      Dalla Home