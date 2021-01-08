Viabilità Roma Regione Lazio del 08-01-2021 ore 20:30
Più informazioni su
VIABILITÀ DEL 8 GENNAIO 2021 ORE 20:20 FEDERICO ASCANI
BUONA SERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’ULTIMO APPUNTAMENTO DELLA GIORNATA CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO,
SULLA PONTINA CODE PER INCIDENTE TRA SPINACETO E RACCORDO IN DIEREZIONE ROMA
SUL RACCORDO ANULARE
CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE APPIA E TUSCOLANA
A NORD DELLA CAPITALE SI RALLENTA SULLA CASSIA
DALLA GIUSTINIANA A TOMBA DI NERONE NELLE DUE DIREZIONI
SULLA NOMENTANA CODE TRA COLLEVERDE E RACCORDO NEI DUE SENSI DI MARCIA
CODE SULL’APPIA TRA VIA DEI LAGHI E FRATTOCCHIE VERSO ALBANO
INFINE IN MERITO ALL’EMERGENZA SANITARIA SINO AL 15 GENNAIO, PER I NUOVI PROVVEDIMENTI DI CONTENIMENTO DELLA PANDEMIA:
SONO VIETATI GLI SPOSTAMENTI TRA REGIONI
E’ CONFERMATO IL DIVIETO DI SPOSTAMENTO NOTTURNO DALLE 22 ALLE 5
FINE SETTIMANA IN ZONA ARANCIONE IL 9 E IL 10 GENNAIO, CON IL DIVIETO DI USCIRE DAL PROPRIO COMUNE
DA FEDERICO ASCANI E ASTRAL INFOMIBILITA’ PER OGGI E’ TUTTO GRAZIE PER L’ATTENZIONE E BUONA SERATA.
Servizio fornito da Astral