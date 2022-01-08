Viabilità Roma Regione Lazio del 08-01-2022 ore 07:30
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VIABILITÀ DELL’ 8 GENNAIO 2022 ORE 07:20 FEDERICO MONTI
UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO.
VIABILITÀ AL MOMENTO REGOLARE SULLE MAGGIORI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO, COMPRESO IL GRANDE RACCORDO ANULARE.
PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO. RIPARTIRANNO LUNEDÌ 10 GENNAIO, IN CONCOMITANZA CON LA RIPARTENZA DELLE SCUOLE, LE “LINEE S”, IL SERVIZIO DI POTENZIAMENTO GESTITO DA ASTRAL SPA PER CONTO DELLA REGIONE LAZIO CON ATAC E ROMA SERVIZI PER LA MOBILITÀ. IN STRADA ANCHE LE CORSE BUS SCOLASTICHE DELLE RETI GESTITE DA ATAC E ROMA TPL.
SEMPRE IN TEMA DI TRASPORTO PUBBLICO RICORDIAMO CHE CON LE NUOVE NORME PER IL CONTENIMENTO DELLA PANDEMIA DA COVID-19 OLTRE ALL’OBBLIGO DI MASCHERINA FFP2 GIÀ IN USO, È NECESSARIO AVERE IL GREEN PASS RAFFORZATO PER L’ACCESSO E L’UTILIZZO DI TUTTI I MEZZI DI TRASPORTO.
RICORDIAMO INOLTRE CHE OGGI, SABATO 8 GENNAIO, È INDETTO LO SCIOPERO NAZIONALE DEL PERSONALE TRENITALIA. POSSIBILI DISAGI DUNQUE PER I TRENI A LUNGA PERCORENZA E REGIONALI DALLE ORE 9 ALLE ORE 17:00. PER TUTTE LE INFO SU QUESTA E LE ALTRE NOTIZIE,
SEGUITECI SUI NOSTRI CANALI SOCIAL.
DA FEDERICO MONTI E ASTRAL INFOMOBILITÀ AL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO. A SEGUIRE UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE.
Servizio fornito da Astral