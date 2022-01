Viabilità Roma Regione Lazio del 08-01-2022 ore 17:30

VIABILITÀ DELL’ 8 GENNAIO 2022 ORE 13:20 FEDERICO MONTI

APRIAMO CON LA VIABILITÀ SULL’AUTOSTRADA A1 ROMA-NAPOLI, DOVE UN INCIDENTE PROVOCA CODE TRA MAGLIANO SABINA E ORTE IN DIREZIONE FIRENZE. SEMPRE SULL’AUTOSTRADA A1, TRAFFICO BLOCCATO PER UN SECONDO INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI FIANO ROMANO SEMPRE VERSO FIRENZE.

PERMANGONO RALLENTAMENTI SULLA VIA CASSIA TRA OLGIATA E LA STORTA, E, AVANTI, TRA LA GIUSTINIANA E VIA DI GROTTAROSSA NELLE DUE DIREZIONI;

RALLENTAMENTI ANCHE SULLA NOMENTANA IN PROSSIMITÀ DEL CENTRO ABITATO DI TOR LUPARA;

SULLA PRENESTINA SI PROCEDE A RILENTO TRA VIA PONTE DI NONA E VIA DELL’ACQUA VERGINE NELLE DUE DIREZIONI;

SI RALLENTA INOLTRE SULLA VIA CASILINA TRA FINOCCHIO E LA BORGHESIANA IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA;

PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO RICORDIAMO CHE CON LE NUOVE NORME PER IL CONTENIMENTO DELLA PANDEMIA DA COVID-19 OLTRE ALL’OBBLIGO DI MASCHERINA FFP2 GIÀ IN USO, È NECESSARIO AVERE IL GREEN PASS RAFFORZATO PER L’ACCESSO E L’UTILIZZO DI TUTTI I MEZZI DI TRASPORTO.

RICORDIAMO INOLTRE CHE OGGI, SABATO 8 GENNAIO, È INDETTO LO SCIOPERO NAZIONALE DEL PERSONALE TRENITALIA. POSSIBILI DISAGI DUNQUE PER I TRENI A LUNGA PERCORENZA E REGIONALI DALLE ORE 9 ALLE ORE 17:00. PER TUTTE LE INFO SU QUESTA E LE ALTRE NOTIZIE,

