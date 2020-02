Viabilità Roma Regione Lazio del 08-02-2020 ore 07:30

VIABILITÀ DEL 7 FEBBRAIO 2020 ORE 07:20 MARCO CILUFFO

BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO COL PRIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO:

LA CIRCOLAZIONE SULLA RETE VIARIA DELLA NOSTRA REGIONE, è PRESSOCHE’ SCORREVOLE

REGISTRIAMO CODE PER INCIDENTE NEI DEUE SENSI SULLA VIA CASILINA ALTEZZA VIA TORRE GAIA

SULLA COLOMBO SEGNALIAMO QUALCHE RALLENTAMENTO ALTEZZA ACILIA E VIA DI MALEFEDE

RICORDIAMO CHE A CAUSA DELLE FORTI NEVICATE AVVENUTE IN QUESTI GIORNI RIMANE ANCORA CHIUSA LA STRADA PROVINCIALE 10 DEL TERMINILLO TRA KM 10 E IL KM 21 PRESTARE ATTENZIONE

TRASPORTO FERROVIARIO

VARIAZIONI OGGI SULLA FL6 ROMA CASSINO PER LAVORI ALLE INFRASTRUTTURE PER TUTTE LE INFORMAZIONI COLLEGATEVI SUL NOSTRO SITO INFOMOBILITA.ASTRALSPA

DA MARCO CILUFFO E ASTRAL INFOMOBILITA’ AL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE.

