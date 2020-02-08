Viabilità Roma Regione Lazio del 08-02-2020 ore 08:30
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VIABILITÀ DEL 7 FEBBRAIO 2020 ORE 08:20 TOMMASO RENZI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
APRIAMO CON LA CASILINA DOVE A SEGUITO DI UN INCIDENTE E STATA PREDISPOSTA LA CHIUSURA ALLA CIRCOLAZIONE DELLA STRADA IN ENTRMBI I SENSI DI MARICIA ALL’ALTEZZA DEL KM 25+000 NELLA LOCALITA DI COLONNA
SPOSTIANDOCI SU VIA DEI LAGHI TROVIAMO CODE IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA ALL’ALTEZZA DI CAVA DEI SELCI
RICORDIAMO CHE A CAUSA DELLE FORTI NEVICATE AVVENUTE IN QUESTI GIORNI RIMANE ANCORA CHIUSA LA STRADA PROVINCIALE 10 DEL TERMINILLO TRA KM 10 E IL KM 21 PRESTARE ATTENZIONE
TRASPORTO FERROVIARIO :
VARIAZIONI OGGI SULLA FL6 ROMA CASSINO PER LAVORI ALLE INFRASTRUTTURE POSSIBILI DISAGI, PER TUTTE LE INFORMAZIONI COLLEGATEVI SUL NOSTRO SITO INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT
DA TOMMASO RENZI E ASTRAL INFOMOBILITA’ AL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE.
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