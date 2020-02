Viabilità Roma Regione Lazio del 08-02-2020 ore 09:30

VIABILITÀ DEL 7 FEBBRAIO 2020 ORE 09:20 TOMMASO RENZI

APRIAMO CON LA CASILINA ANCORA CHIUSA ALLA CIRCOLAZIONE ALL’ALTEZZA DEL KM 25+000 IN LOCALITA COLONNA A SEGUITO DI UN INCIDENTE, SONO IN CORSO I RILIEVI DELL’AUTORITA GIUDIZIARIA

SPOSTIANDOCI SU VIA DEI LAGHI TROVIAMO CODE IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA ALL’ALTEZZA DI CAVA DEI SELCI

RICORDIAMO CHE A CAUSA DELLE FORTI NEVICATE AVVENUTE IN QUESTI GIORNI RIMANE ANCORA CHIUSA LA STRADA PROVINCIALE 10 DEL TERMINILLO TRA KM 10 E IL KM 21 PRESTARE ATTENZIONE

TRASPORTO FERROVIARIO:

VARIAZIONI OGGI SULLA FL6 ROMA CASSINO PER LAVORI ALLE INFRASTRUTTURE POSSIBILI DISAGI, PER TUTTE LE INFORMAZIONI COLLEGATEVI SUL NOSTRO SITO INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT

