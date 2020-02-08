Viabilità Roma Regione Lazio del 08-02-2020 ore 10:30
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VIABILITÀ DEL 7 FEBBRAIO 2020 ORE 10:20 TOMMASO RENZI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
APRIAMO CON LA CASILINA DOVE E STATO RIMOSSO IL PRECEDENTE INCIDENTE CHE CAUSAVA DISAGI ALL’ALTEZZA DEL KM 25+000 NELLA LOCALITA DI COLONNA ATTUALMENTE PERMANGONO RALLENTAMENTI A CAUSA DEL TRAFFICO INTENSO
SPOSTIANDOCI SU VIA DEI LAGHI TROVIAMO CODE PER INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI CAVA DEI SELCI NEI DUE SENSI DI MARCIA
MENTRE PER TRAFFICO INTESNO TROVIAMO CODE NEI DUE SENSI DI MARICA SULLA CASSAI TRA L’OLGIATA E LA STORTA E ALL’ALTEZZA DELLE GIUSTINANA
SEMPRE NELLE DUE DIREZIONI TROVIAMO CODE ANCHE SULLA NOMENTANA ALL’ALTEZZA DI SANT’ALESSANDRO SULLA PRENESTINA ALL’ALTEZZA DI PRATO FIORITO SULLA NETUNENSE ALL’ALTEZZA DI FRATTOCCHIE E PAVONA E SULLA COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCCAMINO E VIA DI ACILIA
RICORDIAMO CHE A CAUSA DELLE FORTI NEVICATE AVVENUTE IN QUESTI GIORNI RIMANE ANCORA CHIUSA LA STRADA PROVINCIALE 10 DEL TERMINILLO TRA KM 10 E IL KM 21 PRESTARE ATTENZIONE
TRASPORTO FERROVIARIO:
VARIAZIONI OGGI SULLA FL6 ROMA CASSINO PER LAVORI ALLE INFRASTRUTTURE POSSIBILI DISAGI, PER TUTTE LE INFORMAZIONI COLLEGATEVI SUL NOSTRO SITO INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT
DA TOMMASO RENZI PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE.
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