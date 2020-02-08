Viabilità Roma Regione Lazio del 08-02-2020 ore 11:30
Più informazioni su
VIABILITÀ DEL 7 FEBBRAIO 2020 ORE 11:20 TOMMASO RENZI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
PARTIAMO DALLA VIA DEI LAGHI TROVIAMO CODE PER INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI CAVA DEI SELCI NEI DUE SENSI DI MARCIA
MENTRE PER TRAFFICO INTESNO TROVIAMO CODE NEI DUE SENSI DI MARICA SULLA CASSAI TRA L’OLGIATA E LA STORTA E ALL’ALTEZZA DELLE GIUSTINANA
SEMPRE NELLE DUE DIREZIONI TROVIAMO CODE ANCHE SULLA NOMENTANA ALL’ALTEZZA DI SANT’ALESSANDRO SULLA PRENESTINA ALL’ALTEZZA DI PRATO FIORITO SULLA NETUNENSE ALL’ALTEZZA DI FRATTOCCHIE E PAVONA E SULLA COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCCAMINO E VIA DI ACILIA
RICORDIAMO CHE A CAUSA DELLE FORTI NEVICATE AVVENUTE IN QUESTI GIORNI RIMANE ANCORA CHIUSA LA STRADA PROVINCIALE 10 DEL TERMINILLO TRA KM 10 E IL KM 21 PRESTARE ATTENZIONE
ED INFINE PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO FERROVIARIO, POSSIBILI DISAGI ALLA CIRCOLAZIONE SULLA LINEA FL6 ROMA-CASSINO CAUSA DEI LAVORI ALLE INFRASTRUTTURE SULLA TRATTA
DA TOMMASO RENZI PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE.
Servizio fornito da Astral