Viabilità Roma Regione Lazio del 08-02-2020 ore 12:30

VIABILITÀ DEL 7 FEBBRAIO 2020 ORE 12:20

PARTIAMO DALLA VIA DEI LAGHI DOVE E STATO RIMOSSO IL PRECEDENTE INCIDENTE CHE CAUSAVA DISAGI ALL’ALTEZZ DI CAVA DEI SELCI

SPOSTIANDOCI SULLA CASSIA TROVIAMO CODE NEI DUE SENSI DI MARCIA TRA OLGIATA E LASTORTA E PROSEGUENDO ALL’ALTEZZA DELLA GIUSTINIANA E DI TOMBA DI NERONE

SEMPRE NELLE DUE DIREZIONI TROVIAMO CODE ANCHE SULLA NOMENTANA ALL’ALTEZZA DI SANT’ALESSANDRO SULLA PRENESTINA ALL’ALTEZZA DI PRATO FIORITO SULLA CASILINA ALL’ALTEZZA DI FINOCCHIO E SULLA NETUNENSE ALL’ALTEZZA DI FRATTOCCHIE E PAVONA

RICORDIAMO CHE A CAUSA DELLE FORTI NEVICATE AVVENUTE IN QUESTI GIORNI RIMANE ANCORA CHIUSA LA STRADA PROVINCIALE 10 DEL TERMINILLO TRA KM 10 E IL KM 21 PRESTARE ATTENZIONE

ED INFINE PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO FERROVIARIO RALLENATATA LA CIRCOLAZIONE SULLA LINEA DELL’ALTA VELOCITA ROMA-NAPOLI IN DIREZIONE DELLA CAPITALE PER UN INCONVENIETNE TECNICO AGLI IMPIANTI DI CIRCOLAZIONE ALL’ALTEZZA DI ORTE, I CONVOGLI REGISTRANO FINO A 20 MINUTI DI RITARDO

