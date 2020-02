Viabilità Roma Regione Lazio del 08-02-2020 ore 13:30

VIABILITÀ DEL 8 FEBBRAIO 2020 ORE 13:20 TOMMASO RENZI

BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

PARTIAMO DALLA CASSIA DOVE TROVIAMO CODE NEI DUE SENSI DI MARCIA TRA OLGIATA E LA STORTA E PROSEGUENDO ALL’ALTEZZA DELLA GIUSTINIANA E DI TOMBA DI NERONE

SEMPRE NELLE DUE DIREZIONI TROVIAMO CODE ANCHE SULLA NOMENTANA ALL’ALTEZZA DI SANT’ALESSANDRO SULLA PRENESTINA ALL’ALTEZZA DI PRATO FIORITO E SULLA NETUNENSE ALL’ALTEZZA DI FRATTOCCHIE

RICORDIAMO CHE A CAUSA DELLE FORTI NEVICATE AVVENUTE IN QUESTI GIORNI RIMANE ANCORA CHIUSA LA STRADA PROVINCIALE 10 DEL TERMINILLO TRA KM 10 E IL KM 21 PRESTARE ATTENZIONE

PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO FERROVIARIA E TORNATA REGOLARE LA CIRCOALZIONE SULLA LINEA DELL’ALTA VELOCITA FIRENZE ROMA RALLENTATA IN PRECEDENZA PER N INCONVENIENTE TECNICO AGLI IMPIANTI DI ORTE, I CONVOGLI I VIAGGIO HANNO REGISTRATO FINO A 25 MINUTI DI RITARDO

ED INFINE PER QUANTO RIGUARDA I CANTIERI ATTIVI INFORMIA CHE QUESTA NOTTE SI SVOLGERANNO I LAVORI ALLO SVINCOLO DI SAN CESAREO SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD DA PARTE DI AUTOSTRADE IN FASCIA ORARIA 22.00 06.00 DEL MATTINO, PERTANTO IL CASELLO SARA CHIUSO IN DIREIZONE DELL’A1 ROMA NAPOLI, SI ONSIGLI A CHI SI METTE IN VIAGGIO DI PRENETERE L’ENTRATA DI MONTE PORZIO CATONE

DA TOMMASO RENZI PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE

