Viabilità Roma Regione Lazio del 08-02-2020 ore 16:30
Più informazioni su
VIABILITÀ DEL 8 FEBBRAIO 2020 ORE 16:20 ALESSANDRO CECATI
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO
SULLA TIBURTINA RIMOSSO INCIDENTE PERMANGONO CODE TRA SETTECAMINI E SETTEVILLE NEI DUE SENSI DI MARCIA
TRAFFICO RALLENTATO SULLA VIA CASILINA TRA BORGHESIANO E FINOCCHIO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
STESSA SITUAZIONE SULLA VIA APPIA NEI CENTRI ABITATI DI ALBANO LAZIALE E GENZANO DI ROMA
CODE A TRATTI SULLA NETTUNENSE TRA FRATTOCCHIE E PAVONA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
A CAUSA DELLE FORTI NEVICATE AVVENUTE IN QUESTI GIORNI RIMANE ANCORA CHIUSA LA STRADA PROVINCIALE 10 DEL TERMINILLO TRA IL KM 10+000 E IL KM 21+000. PRESTARE ATTENZIONE
INFINE RICORDIAMO CHE DOMANI 9 FEBBRAIO E’ IN PROGRAMMA LA SECONDA DOMENICA ECOLOGICA. STOP IN FASCIA VERDE PER LE CATEGORIE PIU’ INQUINANTI DI DIESEL E BENZINA IN FASCIA ORARIA 7.30-12.30 E 16.30-20.30
DA ALESSANDRO CECATI PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
Servizio fornito da Astral