Viabilità Roma Regione Lazio del 08-02-2020 ore 17:30

SULLA VIA TIBURTINA CODE A TRATTI TRA TIVOLI TERME VILLANOVA E TIVOLI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

CODE A TRATTI SULLA CASILINA TRA BORGHESIANA E GIARDINETTI, NEI DUE SENSI DI MARCIA

STESSA SITUAZIONE SULLA CASSIA TRA OLGIATA E LA STORTA, NELLE DUE DIREZIONI

SULLA VIA APPIA CODE NEI CENTRI ABITATI DI ALBANO LAZIALE E GENZANO DI ROMA

A CAUSA DELLE FORTI NEVICATE AVVENUTE IN QUESTI GIORNI RIMANE ANCORA CHIUSA LA STRADA PROVINCIALE 10 DEL TERMINILLO TRA IL KM 10+000 E IL KM 21+000.

INFINE RICORDIAMO CHE DOMANI 9 FEBBRAIO E’ IN PROGRAMMA LA SECONDA DOMENICA ECOLOGICA. STOP IN FASCIA VERDE DALLE ORE7.30-12.30 E 16.30-20.30 PER LE CATEGORIE PIU’ INQUINANTI DI DIESEL E BENZINA

