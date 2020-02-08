Viabilità Roma Regione Lazio del 08-02-2020 ore 18:30
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VIABILITÀ DEL 8 FEBBRAIO 2020 ORE 18:20 ALESSANDRO CECATI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO
SUL TRATTO URBANO DELL’A24PER INCIDENTE STRADA CHIUSA AL TRAFFICO ALTEZZA TANGENZIALE EST. USCITA CONSIGLIATA VIA FIORENTINI IN DIREZIONE CENTRO
SUL RACCORDO IN CARREGGIATA ESTERNA CODE TRA ARDEATINA E TUSCOLANA
CODE ANCHE SULLA VIA CASSIA TRA OLGIATA E LA GIUSTINIANA
CODE A TRATTI SULLA CASILINA TRA BORGHESIANA E GIARDINETTI, NEI DUE SENSI DI MARCIA
SULLA PONTINA TRAFFICO RALLENTATO TRA VIA DI TRIGORIA E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE ROMA
A CAUSA DELLE FORTI NEVICATE AVVENUTE IN QUESTI GIORNI RIMANE ANCORA CHIUSA LA STRADA PROVINCIALE 10 DEL TERMINILLO TRA IL KM 10+000 E IL KM 21+000.
INFINE RICORDIAMO CHE DOMANI 9 FEBBRAIO E’ IN PROGRAMMA LA SECONDA DOMENICA ECOLOGICA. STOP IN FASCIA VERDE DALLE ORE7.30-12.30 E 16.30-20.30 PER LE CATEGORIE PIU’ INQUINANTI DI DIESEL E BENZINA
DA ALESSANDRO CECATI PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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