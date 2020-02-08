Viabilità Roma Regione Lazio del 08-02-2020 ore 19:30
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VIABILITÀ DEL 8 FEBBRAIO 2020 ORE 19:20 ALESSANDRO CECATI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO
SUL TRATTO URBANO DELL’A24 PER INCIDENTE STRADA CHIUSA AL TRAFFICO ALTEZZA TANGENZIALE EST. USCITA CONSIGLIATA VIA FIORENTINI IN DIREZIONE CENTRO
SEMPRE PER INCIDENTE CODE SULLA CASSIA TRA VIA BRACCIANENSE E LA GIUSTINIANA NEI DUE SENSI DI MARCIA
STESSA SITUAZIONE SULLA PRENESTINA, PER INCIDENTE CODE TRA COLLE MONFORTANI E COLLE DEL SOLE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
CODE A TRATTI SULLA CASILINA TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO, NEI DUE SENSI DI MARCIA
SULLA VIA APPIA CODE NEI CENTRI ABITATI ALBANO LAZIALE E GENZANO DI ROMA
A CAUSA DELLE FORTI NEVICATE AVVENUTE IN QUESTI GIORNI RIMANE ANCORA CHIUSA LA STRADA PROVINCIALE 10 DEL TERMINILLO TRA IL KM 10+000 E IL KM 21+000.
INFINE RICORDIAMO CHE DOMANI 9 FEBBRAIO E’ IN PROGRAMMA LA SECONDA DOMENICA ECOLOGICA. STOP IN FASCIA VERDE DALLE ORE7.30-12.30 E 16.30-20.30 PER LE CATEGORIE PIU’ INQUINANTI DI DIESEL E BENZINA
ERA L’ULTIMA NOTIZIA, DA ALESSANDRO CECATI PER OGGI È TUTTO, L’INFOMOBILITA’ AUGURA UN BUON PROSEGUIMENTO DI SERATA.
IN CHIUSURA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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