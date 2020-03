Viabilità Roma Regione Lazio del 08-03-2020 ore 07:30

VIABILITÀ DEL 8 MARZO 2020 ORE 7.20 UMBERTO VERINI

ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO

INIZIAMO COL TRASPORTO FERROVIARIO, AL MOMENTO LA LINEA ALTA VELOCOTÀ ROMA – FIRENZE È RALLENTATA A CAUSA DI VERIFICHE TECNICHE IN CORSO TRA LE STAZIONI DI ROMA TIBURTINA E SETTEBAGNI

TRAFFICO INVECE AL MOMENTO FUIDO SU TUTTE LE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL LAZIO

CHIUDIAMO RAMMENTANDO CHE OGGI ALLA 17:30 A VITERBO VA IN SCENA L’ATTESO MATCH DI VALIDO PER IL CAMPIONATO NAZIONALE DI CALCIO DIVISIONE LEGA PRO TRA VITERBESE E RIETI. ATTIVA UNA MOMENTANEA DISCIPLINA DI TRAFFICO IN TUTTA LA ZONA

