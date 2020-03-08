Viabilità Roma Regione Lazio del 08-03-2020 ore 08:30
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VIABILITÀ DEL 8 MARZO 2020 ORE 08.20 UMBERTO VERINI
NUOVAMENTE BUONA DOMENICA E BEN TROVATI AL SECONDO APPUNTAMENTO DEL MATTINO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE UMBERTO VERINI
INIZIAMO COL TRASPORTO FERROVIARIO, AL MOMENTO LA LINEA ALTA VELOCITÀ ROMA – FIRENZE È RALLENTATA A CAUSA DI VERIFICHE TECNICHE IN CORSO TRA LE STAZIONI DI ROMA TIBURTINA E SETTEBAGNI. I CONVOGLI ACCUMULANO RITARDI DI 20 MINUTI
TRAFFICO INVECE AL MOMENTO FUIDO SU TUTTE LE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL LAZIO
SULLA VIA PAPALINA ALL’ALTEZZA DI CASTEL GANDOLFO LA STRADA È CHIUSA TRA IL KM 1+250 E IL KM 2+350 A CAUSA DELLE OPERAZIONI DI DEMOLIZIONE DI UN CAVALCAVIA
CHIUDIAMO RAMMENTANDO CHE OGGI ALLA 17:30 A VITERBO VA IN SCENA L’ATTESO MATCH VALIDO PER IL CAMPIONATO NAZIONALE DI CALCIO DIVISIONE LEGA PRO TRA VITERBESE E RIETI. ATTIVA UNA MOMENTANEA DISCIPLINA DI TRAFFICO IN TUTTA LA ZONA
AL MOMENTO È TUTTO, CI SALUTIAMO CON UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE
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