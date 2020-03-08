Viabilità Roma Regione Lazio del 08-03-2020 ore 09:30
Più informazioni su
VIABILITÀ DEL 8 MARZO 2020 ORE 09.20 UMBERTO VERINI
NUOVAMENTE BUONA DOMENICA E BEN TROVATI ALL’ APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE UMBERTO VERINI
LA CIRCOLAZIONE SULLA LINEA ALTA VELOCITÀ ROMA – FIRENZE È NUOVAMENTE REGOLARE DOPO LA RISOLUZIONE DEI DUE INCONVENIENTI TECNICI DELLE PRIME ORE DEL MATTINO
TRAFFICO AL MOMENTO FUIDO SU TUTTE LE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL LAZIO
SULLA VIA PAPALINA ALL’ALTEZZA DI CASTEL GANDOLFO LA STRADA È CHIUSA TRA IL KM 1+250 E IL KM 2+350 A CAUSA DELLE OPERAZIONI DI DEMOLIZIONE DI UN CAVALCAVIA
TRENITALIA COMUNICA CHE A CAUSA DI LAVORI PROGRAMMATI ALLA STAZIONE FS DI LATINA DA DOMANI E FINO AL 10 DI APRILE SULLA LINEA FL7 ROMA – NAPOLI VIA FORMIA SONO PREVISTE MODIFICHE AL SERVIZIO ABITUALE. TUTTE LE INFORMAZIONI SONO DISPONIBILI SUL SITO INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT
AL MOMENTO È TUTTO, CI SALUTIAMO CON UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE
Servizio fornito da Astral