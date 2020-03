Viabilità Roma Regione Lazio del 08-03-2020 ore 10:30

VIABILITÀ DEL 8 MARZO 2020 ORE 10.20 UMBERTO VERINI

TRAFFICO AL MOMENTO FUIDO SU TUTTE LE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL LAZIO

SULLA VIA PAPALINA ALL’ALTEZZA DI CASTEL GANDOLFO LA STRADA È CHIUSA TRA IL KM 1+250 E IL KM 2+350 A CAUSA DELLE OPERAZIONI DI DEMOLIZIONE DI UN CAVALCAVIA

E PROSEGUE SULLA LINEA B DELLA METRO LA SECONDA FASE DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL NODO DI SCAMBIO B/C ALLA STAZIONE COLOSSEO CON L’ULTIMO TRENO IN PARTENZA DAI CAPOLINEA ALLE 21:00. ATTIVI BUS SOSTITUTIVI DA CASTRO PRETORIO IN DIREZIONE REBIBBIA E IONIO

CHIUDIAMO RAMMENTANDO CHE TRENITALIA COMUNICA CHE A CAUSA DI LAVORI PROGRAMMATI ALLA STAZIONE FS DI LATINA DA DOMANI E FINO AL 10 DI APRILE SULLA LINEA FL7 ROMA – NAPOLI VIA FORMIA SONO PREVISTE MODIFICHE AL SERVIZIO ABITUALE. TUTTE LE INFORMAZIONI SONO DISPONIBILI SUL SITO INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT

