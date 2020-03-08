Viabilità Roma Regione Lazio del 08-03-2020 ore 12:30
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VIABILITÀ DEL 8 MARZO 2020 ORE 12.20 UMBERTO VERINI
BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE UMBERTO VERINI
AL MOMENTO UN INCIDENTE PROVOCA CODE SU VIA DELL’AEROPORTO DI FIUMICINO IN DIREZIONE DELLO SCALO LEONARDO DA VINCI
SULLA VIA APPIA AL MOMENTO SI STA IN CODA ALL’ALTEZZA DEI CENTRI ABITATI DI ALBANO E GENZANO. DIFFICOLTÀ ANCHE ALL’ALTEZZA DEL LAGO DI ALBANO ANCHE A CAUSA DELLA CHIUSURA DI UN TRATTO DI VIA PAPALINA DOVUTO ALL’ABBATTIMENTO DI UN CAVALCAVIA
QUALCHE DISAGIO SULLA VIA NETTUNENSE ALL’ALTEZZA DEL COMUNE DI CECCHINA TRA VIA ITALIA E VIA MONTAGNANO NEI DUE SENSI
DISAGI ANCHE SULLA COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI ACILIA IN DIREZIONE OSTIA
CONTINUA SULLA LINEA B DELLA METRO LA SECONDA FASE DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL NODO DI SCAMBIO B/C ALLA STAZIONE COLOSSEO CON L’ULTIMO TRENO IN PARTENZA DAI CAPOLINEA ALLE 21:00. ATTIVI BUS SOSTITUTIVI DA CASTRO PRETORIO IN DIREZIONE REBIBBIA E IONIO
AL MOMENTO È TUTTO, CI SALUTIAMO CON UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE
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