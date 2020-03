Viabilità Roma Regione Lazio del 08-03-2020 ore 13:30

VIABILITÀ DEL 8 MARZO 2020 ORE 13.20 UMBERTO VERINI

AL MOMENTO UN INCIDENTE PROVOCA LA CHIUSURA DI VIA DELL’AEROPORTO DI FIUMICINO IN DIREZIONE DELLO SCALO DA VINCI, ATTIVE DEVIAZIONI SUL POSTO

SULLA VIA APPIA AL MOMENTO SI STA IN CODA ALL’ALTEZZA DEI CENTRI ABITATI DI ALBANO E GENZANO. DIFFICOLTÀ ANCHE ALL’ALTEZZA DEL LAGO DI ALBANO A CAUSA DELLA CHIUSURA DI UN TRATTO DI VIA PAPALINA DOVUTO ALL’ABBATTIMENTO DI UN CAVALCAVIA

QUALCHE DISAGIO SULLA VIA NETTUNENSE ALL’ALTEZZA DEL COMUNE DI CECCHINA TRA VIA ITALIA E VIA MONTAGNANO NEI DUE SENSI

DISAGI ANCHE SULLA COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI ACILIA IN DIREZIONE OSTIA

E CHIUDIAMO RAMMENTANDO CHE CONTINUA SULLA LINEA B DELLA METRO LA SECONDA FASE DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL NODO DI SCAMBIO B/C ALLA STAZIONE COLOSSEO CON L’ULTIMO TRENO IN PARTENZA DAI CAPOLINEA ALLE 21:00. ATTIVI BUS SOSTITUTIVI DA CASTRO PRETORIO IN DIREZIONE REBIBBIA E IONIO

