Viabilità Roma Regione Lazio del 08-03-2020 ore 15:30
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VIABILITÀ DEL 8 MARZO 2020 ORE 15.20 MARCO CILUFFO
BEN TROVATI A QUESTO NUOVO APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE MARCO CILUFFO
NON CI SONO SOSTANZIALI NOVITÀ IL TRAFFICO SI PRESENTA SCORREVOLE SULL’INTERA RETE VIARIA CITTADINA NESSUNA SEGNALAZIONE DI RILIEVO SUL RACCORDO E CONSOLARI OGGI
REGISTRIAMO QUALCHE RALLENTAMENTO SULLA VIA DEL MARE ALTEZZA OSTIA ANTICA VERSO IL LIDO DI OSTIA
STESSA SITUAZIONE SULL AVIA PONTINA ALTEZZA CAMPOVERDE IN DIREZIONE DI LATINA
DIFFICOLTÀ ANCHE ALL’ALTEZZA DEL LAGO DI ALBANO A CAUSA DELLA CHIUSURA DI UN TRATTO DI VIA PAPALINA DOVUTO ALL’ABBATTIMENTO DI UN CAVALCAVIA
E CHIUDIAMO RAMMENTANDO CHE CONTINUA SULLA LINEA B DELLA METRO LA SECONDA FASE DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL NODO DI SCAMBIO B/C ALLA STAZIONE COLOSSEO CON L’ULTIMO TRENO IN PARTENZA DAI CAPOLINEA ALLE 21:00. ATTIVI BUS SOSTITUTIVI DA CASTRO PRETORIO IN DIREZIONE REBIBBIA E IONIO
AL MOMENTO È TUTTO, CI SALUTIAMO CON UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE
Servizio fornito da Astral