Viabilità Roma Regione Lazio del 08-03-2020 ore 16:30

VIABILITÀ DEL 8 MARZO 2020 ORE 15.20 MARCO CILUFFO

TRAFFICO REGOLARE SUL RACCORDO E SULLE AUTOSTRADE DEL TERRITORIO

REGISTRIAMO QUALCHE RALLENTAMENTO SULLA VIA DEL MARE ALTEZZA OSTIA ANTICA VERSO IL LIDO DI OSTIA

SULLA VIA AURELIA ALTEZZA PALIDORO CI SONO CODE NEI DUE SENSI

STESSA SITUAZIONE SULLA CRISTOFORO COLOMBO TRA VIA DI ACILIA E VIA PINDARO SEMPRE NEI DUE SENSI

MENTRE DISAGI SULLA VIA APPIA ALL’ALTEZZA DEL LAGO DI ALBANO A CAUSA DELLA CHIUSURA DI UN TRATTO DI VIA PAPALINA DOVUTO ALL’ABBATTIMENTO DI UN CAVALCAVIA

PER IL TRASPORTO FERROVIARIO RICORDIAMO CHE SULL AFL7 ROMA NAPOLI VIA FORMIA PER #LAVORI NELLA STAZIONE DI #LATINA, DA DOMANI #9MARZO AL #10APRILE PREVISTE MODIFICHE ALLA CIRCOLAZIONE DEI TRENI.

