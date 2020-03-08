Viabilità Roma Regione Lazio del 08-03-2020 ore 16:30
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VIABILITÀ DEL 8 MARZO 2020 ORE 15.20 MARCO CILUFFO
BEN TROVATI A QUESTO NUOVO APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE MARCO CILUFFO
TRAFFICO REGOLARE SUL RACCORDO E SULLE AUTOSTRADE DEL TERRITORIO
REGISTRIAMO QUALCHE RALLENTAMENTO SULLA VIA DEL MARE ALTEZZA OSTIA ANTICA VERSO IL LIDO DI OSTIA
SULLA VIA AURELIA ALTEZZA PALIDORO CI SONO CODE NEI DUE SENSI
STESSA SITUAZIONE SULLA CRISTOFORO COLOMBO TRA VIA DI ACILIA E VIA PINDARO SEMPRE NEI DUE SENSI
MENTRE DISAGI SULLA VIA APPIA ALL’ALTEZZA DEL LAGO DI ALBANO A CAUSA DELLA CHIUSURA DI UN TRATTO DI VIA PAPALINA DOVUTO ALL’ABBATTIMENTO DI UN CAVALCAVIA
PER IL TRASPORTO FERROVIARIO RICORDIAMO CHE SULL AFL7 ROMA NAPOLI VIA FORMIA PER #LAVORI NELLA STAZIONE DI #LATINA, DA DOMANI #9MARZO AL #10APRILE PREVISTE MODIFICHE ALLA CIRCOLAZIONE DEI TRENI.
PER IL MOMENTO MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO CON LA VIABILITA’ CI SALUTIAMO CON UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE
Servizio fornito da Astral