Viabilità Roma Regione Lazio del 08-03-2020 ore 17:30

TRAFFICO SCORREVOLE SULL’INTERO ANELLO DEL RACCORDO ANULARE E SULLE ALTRE AUTOSTRADE DELLA REGIONE

CODE SULLA VIA AURELIA ALTEZZA TORRIMPIETRA IN DIREZIONE DI ROMA, A COMPLICARE LA SITUAZIONE ANCHE UN INCIDENTE

DISAGI ANCHE SULLA COLOMBO TRA VIA DI ACILIA E VIA DI MEZZOCAMMINO IN DIREZIONE DELLA CAPITALE

SI STA IN CODA ANCHE SULLA VIA APPIA ALTEZZA LAGO DI ALBANO A CAUSA DELLA CHIUSURA DI UN TRATTO DI VIA PAPALINA DOVUTO ALL’ABBATTIMENTO DI UN CAVALCAVIA

INFINE RICORDIAMO

NELLA PROVINCIA DI FROSINONE SULLA SR 627 DELLA VANDRA IN SEGUITO A FRANA E’ STATO ISTITUITO SENSO UNICO ALTERNATO CON DIVIETO DI TRANSITO A MEZZI PESANTI CON PESO COMPLESSIVO SUPERIORE A 7,5 QUINTALI

(ESONERATI MEZZI CO.TRAL), DAL KM 32+150 CIRCA AL KM 32+950

SIAMO NEL COMUNE DI SAN BIAGIO SARACINISCO).

A RIETI RIMANE CHIUSA A CAUSA DI NEVE LA STRADA PROVINCIALE 10 TURISTICA DEL TERMINILLO TRA IL KM 11 E IL KM 18 TRA FONTENOVA E MONTE TERMINILLO NELLE DUE DIREZIONI.

UNO SGURDO AL TRAFFICO FERROVIARIO

SULLA LINEA FL7 ROMA NAPOLI VIA FORMIA PER LAVORI NELLA STAZIONE DI LATINA, DA DOMANI 9 MARZO AL 10 APRILE PREVISTE MODIFICHE ALLA CIRCOLAZIONE DEI TRENI. COLLEGATEVI AL NOSTRO SITO INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT

