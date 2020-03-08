Viabilità Roma Regione Lazio del 08-03-2020 ore 19:00
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VIABILITÀ DEL 8 MARZO 2020 ORE 18.20 MARCO CILUFFO
BEN TROVATI A QUESTO NUOVO APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE MARCO CILUFFO
INIZIAMO SULLA VIA AURELIA
CODE DA SAN NICOLA A CASTEL DI GUIDO IN DIREZIONE DI ROMA A COMPLICARE LA SITUAZIONE ANCHE UN INCIDENTE ALTEZZA CASTEL DI GUIDO IN DIREZIONE DEL RACCORDO
E PIU AVANTI SI RALLENTA ANCHE PER CANTIERI ATTIVI DOVE SI PROCEDE SOLO SU UNA CORSIA NEI PRESSI DELLA STAZIONE AURELIA FINO A VIA AURELIA ANTICA TUTTO VERSO IL CENTRO
SITUAZIONE ANALOGA
ANCHE SULLA COLOMBO TRA VIA DI ACILIA E VIA DI MEZZOCAMMINO
E SULLA VIA PONTINA ALTEZZA CASTEL ROMANO
TUTTO IN DIREZIONE DELLA CAPITALE
UNO SGURDO AL TRAFFICO FERROVIARIO
SULLA LINEA FL7 ROMA NAPOLI VIA FORMIA PER LAVORI NELLA STAZIONE DI LATINA, DA DOMANI 9 MARZO AL 10 APRILE PREVISTE MODIFICHE ALLA CIRCOLAZIONE DEI TRENI. PER TUTTE LE INFORMAZIONI COLLEGATEVI AL NOSTRO SITO INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT
PER IL MOMENTO E’ TUTTO AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO CON LA VIABILITA’, CI SALUTIAMO CON UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE
Servizio fornito da Astral