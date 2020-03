Viabilità Roma Regione Lazio del 08-03-2020 ore 19:30

VIABILITÀ DEL 8 MARZO 2020 ORE 19.20 MARCO CILUFFO

INIZIAMO DAL RACCORDO

CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA ARDEATINA E APPIA

MENTRE SULLE CONSOLARI DELLA CAPITALE CI SONO DEI RALLENTAMENTI

SULLA VIA AURELIA TRA CASTEL DI GUIDO E RACCORDO E PIU’ AVANTI SI RALLENTA PER LAVORI ALTEZZA STAZIONE AURELIA

SULLA COLOMBO TRA VIA DI ACILIA FINO A VIA DI MALAFEDE

SULLA PONTINA DA CASTEL ROMANO AL RACCORDO

E SULLA CASSIA DALLA GIUSTINIANA A TOMBA DI NERONE

TUTTO IN ENTRATA DALLA CAPITALE

E CHIUDIAMO CON IL TRAFFICO FERROVIARIO

SULLA LINEA FL7 ROMA NAPOLI VIA FORMIA PER LAVORI NELLA STAZIONE DI LATINA, DA DOMANI 9 MARZO AL 10 APRILE PREVISTE MODIFICHE ALLA CIRCOLAZIONE DEI TRENI. COLLEGATEVI AL NOSTRO SITO INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT

