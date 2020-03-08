Viabilità Roma Regione Lazio del 08-03-2020 ore 19:30
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VIABILITÀ DEL 8 MARZO 2020 ORE 19.20 MARCO CILUFFO
BEN TROVATI A QUESTO ULTIMO APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE MARCO CILUFFO
INIZIAMO DAL RACCORDO
CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA ARDEATINA E APPIA
MENTRE SULLE CONSOLARI DELLA CAPITALE CI SONO DEI RALLENTAMENTI
SULLA VIA AURELIA TRA CASTEL DI GUIDO E RACCORDO E PIU’ AVANTI SI RALLENTA PER LAVORI ALTEZZA STAZIONE AURELIA
SULLA COLOMBO TRA VIA DI ACILIA FINO A VIA DI MALAFEDE
SULLA PONTINA DA CASTEL ROMANO AL RACCORDO
E SULLA CASSIA DALLA GIUSTINIANA A TOMBA DI NERONE
TUTTO IN ENTRATA DALLA CAPITALE
E CHIUDIAMO CON IL TRAFFICO FERROVIARIO
SULLA LINEA FL7 ROMA NAPOLI VIA FORMIA PER LAVORI NELLA STAZIONE DI LATINA, DA DOMANI 9 MARZO AL 10 APRILE PREVISTE MODIFICHE ALLA CIRCOLAZIONE DEI TRENI. COLLEGATEVI AL NOSTRO SITO INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT
PER OGGI E’ TUTTO UNA BUONA SERATA DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITA’ A SEGUIRE UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
Servizio fornito da Astral