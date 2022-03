Viabilità Roma Regione Lazio del 08-03-2022 ore 19:45

VIABILITÀ DELL’8 MARZO 2022 ORE 19.35 GINA PANDOLFO

IN APERTURA L’INCIDENTE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, CODE DA PORTONACCIO A TOGLIATTI, IN DIREZIONE RACCORDO ANULARE

MIGLIORA LA SITUAZIONE DEL TRAFFICO SUL RACCORDO ANULARE, AD ECCEZIONE DELLE CODE IN INTERNA TRA GLI SVINCOLI PONTINA E VIA DEL MARE

CI SPOSTIAMO SULLA CRISTOFORO COLOMBO CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE

ALTRE CODE SULLA VIA DEL MARE DAL RACCORDO A VIA DI MEZZOCAMMINO, NEI DUE CASI, IN DIREIZONE OSTIA

LE ALTRE NOTIZIE

LO SCIOPERO DEL TRASPORTO PUBBLICO

SCATTATA LA SECONDA FASCIA DI GARANZIA, DUNQUE TRASPORTO PUBBLICO GARANTITO FINO ALLE 20.00

DALLE 20 RIPRENDERA’ LO SCIOPERO CHE PROSEGUIRA’ FINO AL TERMINE DEL SESRVIZIO

ORA I CANTIERI

PER CONSENTIRE I LAVORI DI PAVIMENTAZIONE IN ORARIO NOTTURNO, NELLE DUE NOTTI CONSECUTIVE DI MERCOLEDI’ 9 E GIOVEDI’ 10 MARZO, CON ORARIO 23.00-05.00

SARA’ CHIUSA LA RAMPA CHE DALLO SVINCOLO DELLA DIRAMAZIONE ROMA NORD IMMETTE SULLA A1 MILANO-NAPOLI, IN DIREZIONE FIRENZE

IN ALTERNATIVA, SI CONSIGLIA DI PERCORRERE LA A24 ROMA-TERAMO O LA DIRAMAZIONE ROMA SUD E SEGUIRE LE INDICAZIONI PER LAAUTOSTRADA A1 IN DIREZIONE FIRENZE.

