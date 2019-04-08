Viabilità Roma Regione Lazio del 08-04-2019 ore 07:30
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VIABILITÀ 8 APRILE 2019 ORE 07:20 GIUSEPPE CUTRUPI
BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
COMINCIA AD INTENSIFICARSI LA CIRCOLAZIONE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRRADE DEL TERRITORIO.
PARTIAMO DAL RACCORDO DOVE TROVIAMO INCOLONNAMENTI IN INTERNA TRA CASILINA E APPIA, IN DIREZIONE QUINDI PONTINA-ROMA FIUMICINO.
TRAFFCATO ANCHE IL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA TERAMO, CODE A TRATTI DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE EST IN ENTRATA.
SULLA FLAMINIA CODE TRA IL RACCORDO E VIA DEI DUE PONTI VERSO IL CENTRO.
RALLENTAMENTI SULLA PONTINA TRA CASTEL ROMANO E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE DELLA CAPITALE
INFINE PER IL TRASPORTO PUBBLICO A ROMA, SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA RESTANO CHIUSE LE FERMATE REPUBBLICA, BARBERINI E SPAGNA; I TRENI TRANSITANO SENZA FERMARSI, ATTIBI BUS NAVETTA DI SUPPORTO TRA TERMINI E FLAMINIO.
DA GIUSEPPE CUTRUPI È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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