Viabilità Roma Regione Lazio del 08-04-2019 ore 08:15
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VIABILITÀ 8 APRILE 2019 ORE 08:05 GIUSEPPE CUTRUPI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
PARTIAMO DAL RACCORDO DOVE TROVIAMO INCOLONNAMENTI IN INTERNA TRA CASILINA E ARDEATINA. IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA CASSIA E AURELIA E TRA PRENESTINA E TIBURTINA.
TRAFFCATO ANCHE IL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA TERAMO, CODE DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE EST IN ENTRATA.
SULLA ROMA FIUMICINO CODE A TRATTI DA PARCO DEI MEDICI A VIA DELLA MAGLIANA VERSO ‘EUR.
CODE ANCHE SULLA FLAMINIA TRA IL RACCORDO E VIA DEI DUE PONTI VERSO IL CENTRO.
RALLENTAMENTI SULLA PONTINA TRA CASTEL ROMANO E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE DELLA CAPITALE
INFINE PER IL TRASPORTO PUBBLICO A ROMA, SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA RESTANO CHIUSE LE FERMATE REPUBBLICA, BARBERINI E SPAGNA; I TRENI TRANSITANO SENZA FERMARSI, ATTIBI BUS NAVETTA DI SUPPORTO TRA TERMINI E FLAMINIO.
DA GIUSEPPE CUTRUPI È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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