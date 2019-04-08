Viabilità Roma Regione Lazio del 08-04-2019 ore 08:45
Più informazioni su
VIABILITÀ 8 APRILE 2019 ORE 08:35 GIUSEPPE CUTRUPI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
PARTIAMO DAL RACCORDO DOVE TROVIAMO RALLENTAMENTI IN INTERNA TRA BUFALOTTA E TIBURTINA. PROSEGUENDO CODE TRA CASILINA E ARDEATINA. IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA CASSIA E AURELIA E TRA PRENESTINA E TIBURTINA.
TRAFFCATO ANCHE IL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA TERAMO, CODE DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE EST IN ENTRATA. NEL SENSO OPPOSTO CODE DA TOR CERVARA AL RACORDO.
SULLA ROMA FIUMICINO CODE A TRATTI DAL RACCORDO A VIA DELLA MAGLIANA VERSO ‘EUR.
CODE ANCHE SULLA FLAMINIA TRA IL RACCORDO E VIA DEI DUE PONTI VERSO IL CENTRO.
SULLA PONTINA SI PROCEDE INCOLONNATI TRA TOR DE CENCI E VIALE DELL’OCEANO ATLANTICO IN ENTRATA.
DA GIUSEPPE CUTRUPI È TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO A PIU’ TARDI
Servizio fornito da Astral