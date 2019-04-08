Viabilità Roma Regione Lazio del 08-04-2019 ore 09:45
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VIABILITÀ 8 APRILE 2019 ORE 09:35 GIUSEPPE CUTRUPI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
TRAFFICO ANCORA INTENSO SUL RACCORDO DOVE TROVIAMO RALLENTAMENTI IN INTERNA TRA NOMENTANA E TIBURTINA. PROSEGUENDO CODE A TRATTI TRA CASILINA E PONTINA, CON MAGGIORI DIFFICOLTA’ TRA CASILINA E APPIA. IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA PONTINA E TUSCOLANA E TRA PRENESTINA E TIBURTINA.
TRAFFCATO ANCHE IL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA TERAMO, CODE DA TOR CERVARA ALLA TANGENZIALE EST IN ENTRATA.
SULLA ROMA FIUMICINO CODE A TRATTI DAL RACCORDO A VIA DELLA MAGLIANA VERSO ‘EUR.
CODE ANCHE SULLA FLAMINIA TRA IL RACCORDO E VIA DEI DUE PONTI VERSO IL CENTRO.
DA GIUSEPPE CUTRUPI È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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