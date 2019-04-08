Viabilità Roma Regione Lazio del 08-04-2019 ore 10:30
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VIABILITÀ 8 APRILE 2019 ORE 10:20 GIUSEPPE CUTRUPI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
ANCORA QUALCHE PROBLEMA SUL RACCORDO, IN ESTERNA CODE TRA LAURENTINA E ARDEATINA E TRA TOR BELLA MONACA E A24 ROMA TERAMO.
A PROPOSITO DELLA A24, SUL TRATTO URBANO CODE DA PORTONACCIO ALLA TANGENZIALE EST IN ENTRATA.
CODE A TRATTI SULLA FLAMINIA TRA IL RACCORDO E VIA DEI DUE PONTI VERSO IL CENTRO.
INFINE PER IL TRASPORTO PUBBLICO A ROMA, SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA RESTANO CHIUSE LE FERMATE REPUBBLICA, BARBERINI E SPAGNA; I TRENI TRANSITANO SENZA FERMARSI, ATTIBI BUS NAVETTA DI SUPPORTO TRA TERMINI E FLAMINIO.
DA GIUSEPPE CUTRUPI È TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO A PIU’ TARDI
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