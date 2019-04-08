Viabilità Roma Regione Lazio del 08-04-2019 ore 11:30
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VIABILITÀ 8 APRILE 2019 ORE 11:20 GIUSEPPE CUTRUPI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SI STA NORMALIZZANDO IL TRAFFICO SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO.
QUALCHE PROBLEMA SULLA VIA ANGUILLARESE DOVE TROVIAMO RALLENTAMENTI TRA CAMPO MARINARO E ANGUILLARA NELLE DUE DIREZIONI.
ANDIAMO A VITERBO TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO IN VIA BARACCA, VIA SANTA MARIA IN GRADI, VIALE DIAZ E VIALE CAPOCCI.
CI SPOSTIAMO A SUD DELLA REGIONE A LATINA RALLENTAMENTI SU VIALE XXI APRILE, VIALE DELLO STATUTO, VIALE XXIV MAGGIO.
SITUAZIONE ANALOGA A FROSINONE, SI RALLENTA IN VIA MARITTIMA, VIA ALDO MORO E SULLA VIA PER FIUGGI.
DA GIUSEPPE CUTRUPI È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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