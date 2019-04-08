Viabilità Roma Regione Lazio del 08-04-2019 ore 15:30
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VIABILITÀ 8 APRILE 2019 ORE 15:20 FEDERICO ASCANI
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SUL RACCORDO UN INCIDENTE AL KM 34,000 IN CARREGGIATA ESTERNA PROVOCA CODE TRA LA CASILINA E L’A24
SULLA CASSIA RALLENTAMENTI TRA L’OLGIATA E LA STORTA NELLE DUE DIREZIONI.
SULLA CASILINA CODE A TRATTI TRA LAGHETTO E IL RACCORDO NEI DUE SENSI DI MARCIA
SULL’APPIA CODE A TRATTI TRA VIA DEI LAGHI E FRATTOCCHIE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
SULLA NETTUNENSE SI RALLENTA IN PROSSIMITA’ DI FRATTOCCHIE, PAVONA E CECCHINA NEI DUE SENSI DI MARCIA.
DA FEDERICO ASCANI È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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