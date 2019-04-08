Viabilità Roma Regione Lazio del 08-04-2019 ore 16:30
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VIABILITÀ 8 APRILE 2019 ORE 16:20 FEDERICO ASCANI
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SUL RACCORDO UN INCIDENTE AL KM 34,000 IN CARREGGIATA ESTERNA PROVOCA CODE TRA APPIA E L’A24
MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA NOMENTANA E PRENESTINA
SUL TRATTO URBANO DELL’A24 CODE A TRATTI DA VIALE PALMIRO TOGLIATTI AL RACCORDO IN USCITA DALLA CAPITALE
SULLA CASSIA RALLENTAMENTI TRA L’OLGIATA E LA STORTA NELLE DUE DIREZIONI.
SULLA CASILINA CODE A TRATTI TRA LAGHETTO E IL RACCORDO NEI DUE SENSI DI MARCIA
SULL’APPIA CODE A TRATTI TRA VIA DEI LAGHI E FRATTOCCHIE SEMPRE NELLE DUE DIREZIONI
DA FEDERICO ASCANI È TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO A PIU’ TARDI
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