Viabilità Roma Regione Lazio del 08-04-2019 ore 17:15
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VIABILITÀ 8 APRILE 2019 ORE 17:05 FEDERICO ASCANI
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SUL RACCORDO UN INCIDENTE AL KM 34,000 IN CARREGGIATA ESTERNA PROVOCA CODE TRA VIA PONTINA E LA RUSTICA
MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA CODE PER CURIOSI TRA BUFALOTTA E VIA PRENESTINA
SUL TRATTO URBANO DELL’A24 CODE A TRATTI DA VIALE DELLA SERENESSIMA A VIA DI TOR CERVARA IN USCITA DALLA CAPITALE
SULLA CASSIA RALLENTAMENTI TRA L’OLGIATA E LA STORTA NELLE DUE DIREZIONI.
SULLA CASILINA CODE A TRATTI TRA LAGHETTO E IL RACCORDO NEI DUE SENSI DI MARCIA
SULL’APPIA CODE A TRATTI TRA VIA DEI LAGHI E FRATTOCCHIE SEMPRE NELLE DUE DIREZIONI
SULLA COLOMBO RALLENTAMENTI VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI ACILIA VERSO OSTIA
DA FEDERICO ASCANI È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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