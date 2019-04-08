Viabilità Roma Regione Lazio del 08-04-2019 ore 17:45
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VIABILITÀ 8 APRILE 2019 ORE 17:35 FEDERICO ASCANI
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SUL RACCORDO IN CARREGGIATA ESTERNA CODE TRA PONTINA E APPIA E TRA CASILINA E A24
IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA LABARO E CASILINA
SUL TRATTO URBANO DELL’A24 RALLENTAMENTI TRA VIALE PALMIRO TOGLIOTTI E RACCORDO IN USCITA DALLA CAPITALE
SULLA CASSIA RALLENTAMENTI TRA L’OLGIATA E LA STORTA NELLE DUE DIREZIONI.
SULLA CASILINA CODE A TRATTI TRA LAGHETTO E IL RACCORDO NEI DUE SENSI DI MARCIA
SULLA COLOMBO RALLENTAMENTI VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI ACILIA VERSO OSTIA
PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO SEGNALIAMO CHE LA CIRCOLAZIONE FERROVIARIA SULLA LINEA AV ROMA – FIRENZE È RALLENTATA PER UN GUASTO TECNICO ALL’ALTEZZA DI ORTE.
I TRENI IN VIAGGIO REGISTRANO RITARDI FINO A 30 MINUTI.
DA FEDERICO ASCANI È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
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