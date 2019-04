Viabilità Roma Regione Lazio del 08-04-2019 ore 18:15

VIABILITÀ 8 APRILE 2019 ORE 18:05 FEDERICO ASCANI

SUL RACCORDO IN CARREGGIATA ESTERNA UN INCIDENTE PROVOCA CODE TRA LA DIRAMAZIONE ROMA SUD E PRENESTINA IN CARREGGIATA ESTERNA

CODE ANCHE TRA ROMA FIUMICINO E APPIA

IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA LABARO E CASILINA

SUL TRATTO URBANO DELL’A24 RALLENTAMENTI TRA VIALE PALMIRO TOGLIOTTI E RACCORDO IN USCITA DALLA CAPITALE

SULLA CASSIA RALLENTAMENTI TRA L’OLGIATA E LA STORTA NELLE DUE DIREZIONI.

SULLA CASILINA CODE A TRATTI TRA LAGHETTO E IL RACCORDO NEI DUE SENSI DI MARCIA

SULLA COLOMBO RALLENTAMENTI VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI ACILIA VERSO OSTIA

SULLA VIA DEL MARE RALLENTAMENTI TRA RACCORDO E VITINIA SEMPRE VERSO OSTIA

PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO SEGNALIAMO CHE LA CIRCOLAZIONE FERROVIARIA SULLA LINEA AV ROMA – FIRENZE È TORNATA REGOLARE DOPO UN GUASTO TECNICO ALL’ALTEZZA DI ORTE.

