Viabilità Roma Regione Lazio del 08-04-2019 ore 18:15
Più informazioni su
VIABILITÀ 8 APRILE 2019 ORE 18:05 FEDERICO ASCANI
BUONA SERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SUL RACCORDO IN CARREGGIATA ESTERNA UN INCIDENTE PROVOCA CODE TRA LA DIRAMAZIONE ROMA SUD E PRENESTINA IN CARREGGIATA ESTERNA
CODE ANCHE TRA ROMA FIUMICINO E APPIA
IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA LABARO E CASILINA
SUL TRATTO URBANO DELL’A24 RALLENTAMENTI TRA VIALE PALMIRO TOGLIOTTI E RACCORDO IN USCITA DALLA CAPITALE
SULLA CASSIA RALLENTAMENTI TRA L’OLGIATA E LA STORTA NELLE DUE DIREZIONI.
SULLA CASILINA CODE A TRATTI TRA LAGHETTO E IL RACCORDO NEI DUE SENSI DI MARCIA
SULLA COLOMBO RALLENTAMENTI VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI ACILIA VERSO OSTIA
SULLA VIA DEL MARE RALLENTAMENTI TRA RACCORDO E VITINIA SEMPRE VERSO OSTIA
PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO SEGNALIAMO CHE LA CIRCOLAZIONE FERROVIARIA SULLA LINEA AV ROMA – FIRENZE È TORNATA REGOLARE DOPO UN GUASTO TECNICO ALL’ALTEZZA DI ORTE.
DA FEDERICO ASCANI È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
Servizio fornito da Astral