Viabilità Roma Regione Lazio del 08-04-2019 ore 18:45
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VIABILITÀ 8 APRILE 2019 ORE 18:35 FEDERICO ASCANI
BUONA SERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SUL RACCORDO IN CARREGGIATA ESTERNA ANCORA CODE PER UN INCIDENTE TRA LA DIRAMAZIONE ROMA SUD E PRENESTINA IN CARREGGIATA ESTERNA
CODE A TRATTI ANCHE TRA ROMA FIUMICINO E APPIA
IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA FLAMINIA E SALARIA E TRA LA PONTINA E L’A24
SUL TRATTO URBANO DELL’A24 RALLENTAMENTI TRA VIALE DELLA SERENISSIMA E RACCORDO IN USCITA DALLA CAPITALE
SULLA TIBURTINA CODE A TRATTI TRA SETTECAMINI E RACCORDO NELLE DUE DIREZIONI
SULLA CASILINA CODE A TRATTI TRA LAGHETTO E IL RACCORDO NEI DUE SENSI DI MARCIA
SULLA COLOMBO RALLENTAMENTI VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI ACILIA VERSO OSTIA
DA FEDERICO ASCANI È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
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