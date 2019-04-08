Viabilità Roma Regione Lazio del 08-04-2019 ore 19:45
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VIABILITÀ 8 APRILE 2019 ORE 19:35 FEDERICO ASCANI
BUONA SERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SUL RACCORDO IN CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI TRA PONTINA E APPIA
MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA ROMA FIUMICINO E AURELIA
SUL TRATTO URBANO DELL’A24 RALLENTAMENTI TRA VIALE PALMIRO TOGLIATTI E RACCORDO IN USCITA DALLA CAPITALE
SULLA COLOMBO CODE A TRATTI TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI ACILIA VERSO OSTIA
SULL’APPIA CODE TRA VIA DEI LAGHI E FRATTOCCHIE VERSO ALBANO LAZIALE
SULLA CASILINA CODE A TRATTI TRA LAGHETTO E RACCORDO NEI DUE SENSI DI MARCIA
PER IL TRASPORTO PUBBLICO SULLA LINEA FERROVIARIA TERMINI- CENTOCELLE SEGNALIAMO FORTI RITARDI PER TRAFFICO INTENSO IN ZONA PORTA MAGGIORE
DA FEDERICO ASCANI È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
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