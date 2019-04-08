Viabilità Roma Regione Lazio del 08-04-2019 ore 20:30
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VIABILITÀ 8 APRILE 2019 ORE 20:20 FEDERICO ASCANI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’ULTIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SUL RACCORDO IN CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI TRA ARDEATINA E APPIA
SULLA COLOMBO CODE A TRATTI TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI ACILIA VERSO OSTIA
SULL’APPIA CODE TRA VIA DEI LAGHI E FRATTOCCHIE VERSO ALBANO LAZIALE
SULLA CASILINA RALLENTAMENTI TRA LAGHETTO E RACCORDO NEI DUE SENSI DI MARCIA
SULLA CASSIA CODEA TRATTI TRA LA STORTA E LAGIUSTINIANA
PER IL TRASPORTO PUBBLICO SULLA LINEA FERROVIARIA TERMINI- CENTOCELLE DOPO I FORTI RITARDI PER TRAFFICO INTENSO IN ZONA PORTA MAGGIORE I TRENI ORA SONO IN CORSO DI NORMALIZZAZIONE
DA FEDERICO ASCANI PER OGGI È TUTTO, L’INFOMOBILITA’ AUGURA UNA BUONA SERATA. IN CHIUSURA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE.
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