Viabilità Roma Regione Lazio del 08-04-2019 ore 20:30

VIABILITÀ 8 APRILE 2019 ORE 20:20 FEDERICO ASCANI

BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’ULTIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

SUL RACCORDO IN CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI TRA ARDEATINA E APPIA

SULLA COLOMBO CODE A TRATTI TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI ACILIA VERSO OSTIA

SULL’APPIA CODE TRA VIA DEI LAGHI E FRATTOCCHIE VERSO ALBANO LAZIALE

SULLA CASILINA RALLENTAMENTI TRA LAGHETTO E RACCORDO NEI DUE SENSI DI MARCIA

SULLA CASSIA CODEA TRATTI TRA LA STORTA E LAGIUSTINIANA

PER IL TRASPORTO PUBBLICO SULLA LINEA FERROVIARIA TERMINI- CENTOCELLE DOPO I FORTI RITARDI PER TRAFFICO INTENSO IN ZONA PORTA MAGGIORE I TRENI ORA SONO IN CORSO DI NORMALIZZAZIONE

DA FEDERICO ASCANI PER OGGI È TUTTO, L’INFOMOBILITA’ AUGURA UNA BUONA SERATA. IN CHIUSURA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE.

Servizio fornito da Astral