Viabilità Roma Regione Lazio del 08-04-2020 ore 10:30
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VIABILITÀ DELL’8 APRILE 2020 ORE 10:20 FEDERICO MONTI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO.
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE SEGNALIAMO AL MOMENTO RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO PER LA ROMA-FIUMICINO.
PER IL TRASPORTO FERROVIARIO SEGNALIAMO CHE PER CONSENTIRE LAVORI AL CAVALCAVIA STRADALE DI PIAZZALE CRISTOFORO COLOMBO, TUTTI I GIORNI, DA OGGI 8 AL 19 APRILE, LA CIRCOLAZIONE SULLA ROMA-LIDO SARÀ INTERROTTA NELLA TRATTA LIDO CENTRO-COLOMBO E VICEVERSA. REGOLARE NELLA TRATTA LIDO CENTRO-PIRAMIDE.NELLA TRATTA INTERROTTA POTRANNO ESSERE UTILIZZATE LE LINEE BUS ORDINARIE 06, 061 E 064.
MENTRE PER IL TRASPORTO MARITTIMO SEGNALIAMO CHE NELLA GIORNATA DI OGGI, 8 APRILE, LE CORSE NAVE SUBIRANNO DELLE MODIFICHE AL FINE DI POTER EFFETTUARE IL RIFORNIMENTO CARBURANTE PER LA NAVE QUIRINO. CONSULTARE I NOSTRI PROFILI SOCIAL O IL SITO INTERNET INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT PER MAGGIORI DETTAGLI.
VISTA L’EMERGENZA LEGATA AL CORONAVIRUS, SECONDO LE DISPOSIZIONI VIGENTI È AL MOMENTO SEVERAMENTE VIETATO OGNI SPOSTAMENTO CHE NON SIA LEGATO A COMPROVATE SITUAZIONI DI NECESSITÀ.
A QUESTO PROPOSITO RICORDIAMO CHE A ROMA È IN CORSO IL NUOVO PIANO DI TRASPORTO PUBBLICO. METRO, BUS E TRAM SEGUONO INFATTI L’ORARIO ESTIVO CON ULTIMA PARTENZA DAI CAPOLINEA ALLE 21:00. IL SERVIZIO RIPRENDE ALLE 5:30 DEL MATTINO CON I CONSUETI ORARI DI AVVIO CORSE.
ORARIO RIDOTTO ANCHE SULLE FERROVIE REGIONALI ROMA LIDO, ROMA CIVITA CASTELLANA VITERBO E TERMINI CENTOCELLE.
SUL FRONTE DEL TRASPORTO FERROVIARIO, RIMODULATO IL PROGRAMMA DEI TRENI REGIONALI E DELLE FRECCE, CON LIMITAZIONI E CANCELLAZIONI DI CORSE.
PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO MARITTIMO, A SEGUITO DELL’ ORDINANZA DELLA REGIONE LAZIO, SOSPESI I COLLEGAMENTI DELLE UNITÀ VELOCI DA E PER LE ISOLE PONTINE; GARANTITI SOLO QUELLI NAVE.
PER IL TRASPORTO AEREO, PER CONSENTIRE IL RIENTRO IN ITALIA AI CONNAZIONALI CHE SI TROVANO IN ALTRI PAESI, SU INDICAZIONE DELLA FARNESINA, LE COMPAGNIE ALITALIA, BLUE PANORAMA E NEOS HANNO ATTIVATO VOLI SPECIALI.
RICORDIAMO INFINE CHE SONO TRE LE ZONE ROSSE NEL LAZIO E RIGUARDANO I COMUNI DI FONDI, NEROLA, CONTIGLIANO CON DIVIETI DI ENTRATA E DI ALLONTANAMENTO DAGLI STESSI.
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DA FEDERICO MONTI E ASTRAL INFOMOBILITÀ AL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.
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