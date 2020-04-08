Viabilità Roma Regione Lazio del 08-04-2020 ore 15:30
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VIABILITÀ DELL’8 APRILE 2020 ORE 15:20 FEDERICO MONTI
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO.
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE PERMANGONO FORTI RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA PISANA E AURELIA.
REGISTRIAMO INOLTRE DEL TRAFFICO RALLENTATO IN TRATTI SALTUARI DELL’AUTOSTRADA A1, TRA LA DIRAMAZIONE ROMA-NORD E L’A24 IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.
PER IL TRASPORTO FERROVIARIO SEGNALIAMO CHE PER CONSENTIRE LAVORI AL CAVALCAVIA STRADALE DI PIAZZALE CRISTOFORO COLOMBO, TUTTI I GIORNI, DA OGGI 8 AL 19 APRILE, LA CIRCOLAZIONE SULLA ROMA-LIDO SARÀ INTERROTTA NELLA TRATTA LIDO CENTRO-COLOMBO E VICEVERSA. REGOLARE NELLA TRATTA LIDO CENTRO-PIRAMIDE.NELLA TRATTA INTERROTTA POTRANNO ESSERE UTILIZZATE LE LINEE BUS ORDINARIE 06, 061 E 064.
MENTRE PER IL TRASPORTO MARITTIMO SEGNALIAMO CHE NELLA GIORNATA DI OGGI, 8 APRILE, LE CORSE NAVE SUBIRANNO DELLE MODIFICHE AL FINE DI POTER EFFETTUARE IL RIFORNIMENTO CARBURANTE PER LA NAVE QUIRINO. CONSULTARE I NOSTRI PROFILI SOCIAL O IL SITO INTERNET INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT PER MAGGIORI DETTAGLI.
VISTA L’EMERGENZA LEGATA AL CORONAVIRUS, SECONDO LE DISPOSIZIONI VIGENTI È AL MOMENTO SEVERAMENTE VIETATO OGNI SPOSTAMENTO CHE NON SIA LEGATO A COMPROVATE SITUAZIONI DI NECESSITÀ.
A QUESTO PROPOSITO RICORDIAMO CHE A ROMA È IN CORSO IL NUOVO PIANO DI TRASPORTO PUBBLICO. METRO, BUS E TRAM SEGUONO INFATTI L’ORARIO ESTIVO CON ULTIMA PARTENZA DAI CAPOLINEA ALLE 21:00. IL SERVIZIO RIPRENDE ALLE 5:30 DEL MATTINO CON I CONSUETI ORARI DI AVVIO CORSE.
RICORDIAMO INFINE CHE SONO TRE LE ZONE ROSSE NEL LAZIO E RIGUARDANO I COMUNI DI FONDI, NEROLA, CONTIGLIANO CON DIVIETI DI ENTRATA E DI ALLONTANAMENTO DAGLI STESSI.
DA FEDERICO MONTI E ASTRAL INFOMOBILITÀ AL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.
Servizio fornito da Astral