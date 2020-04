Viabilità Roma Regione Lazio del 08-04-2020 ore 16:30

VIABILITÀ DELL’8 APRILE 2020 ORE 16:20 FEDERICO MONTI

BUONA SERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO.

SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA INTERNA ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO PER VIA DELLA PISANA.

SI RALLENTA INOLTRE SULLA DIRAMAZIONE ROMA-NORD DELL’AUTOSTRADA A1 IN DIREZIONE FIRENZE.

PER IL TRASPORTO FERROVIARIO SEGNALIAMO CHE PER CONSENTIRE LAVORI AL CAVALCAVIA STRADALE DI PIAZZALE CRISTOFORO COLOMBO, TUTTI I GIORNI, DA OGGI 8 AL 19 APRILE, LA CIRCOLAZIONE SULLA ROMA-LIDO SARÀ INTERROTTA NELLA TRATTA LIDO CENTRO-COLOMBO E VICEVERSA. REGOLARE NELLA TRATTA LIDO CENTRO-PIRAMIDE.NELLA TRATTA INTERROTTA POTRANNO ESSERE UTILIZZATE LE LINEE BUS ORDINARIE 06, 061 E 064.

MENTRE PER IL TRASPORTO MARITTIMO SEGNALIAMO CHE NELLA GIORNATA DI OGGI, 8 APRILE, LE CORSE NAVE SUBIRANNO DELLE MODIFICHE AL FINE DI POTER EFFETTUARE IL RIFORNIMENTO CARBURANTE PER LA NAVE QUIRINO. CONSULTARE I NOSTRI PROFILI SOCIAL O IL SITO INTERNET INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT PER MAGGIORI DETTAGLI.

VISTA L’EMERGENZA LEGATA AL CORONAVIRUS, SECONDO LE DISPOSIZIONI VIGENTI È AL MOMENTO SEVERAMENTE VIETATO OGNI SPOSTAMENTO CHE NON SIA LEGATO A COMPROVATE SITUAZIONI DI NECESSITÀ.

A QUESTO PROPOSITO RICORDIAMO CHE A ROMA È IN CORSO IL NUOVO PIANO DI TRASPORTO PUBBLICO. METRO, BUS E TRAM SEGUONO INFATTI L’ORARIO ESTIVO CON ULTIMA PARTENZA DAI CAPOLINEA ALLE 21:00. IL SERVIZIO RIPRENDE ALLE 5:30 DEL MATTINO CON I CONSUETI ORARI DI AVVIO CORSE.

RICORDIAMO INFINE CHE SONO TRE LE ZONE ROSSE NEL LAZIO E RIGUARDANO I COMUNI DI FONDI, NEROLA, CONTIGLIANO CON DIVIETI DI ENTRATA E DI ALLONTANAMENTO DAGLI STESSI.

ERA L’ULTIMO AGGIORNAMENTO, DA FEDERICO MONTI PER OGGI È TUTTO, ASTRAL INFOMOBILITÀ AUGURA BUON PROSEGUIMENTO DI SERATA.

